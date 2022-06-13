Сенатор Пушков назвал ситуацию с «Северным потоком — 2» самым крупным провалом Меркель
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По его мнению, Меркель втягивала Киев в интеграцию с Евросоюзом и противопоставляла Украину России.
«В итоге детище Меркель — «Северный поток — 2», — в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стало жертвой её же политики поощрения агрессивных сил в Киеве», — написал Пушков в Telegram.
Сенатор назвал ситуацию с газопроводом самым крупным провалом экс-канцлера ФРГ «с точки зрения подлинных, а не надуманных интересов Германии».
22 февраля Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».
В Министерстве иностранных дел России назвали отказ от «Северного потока — 2» причиной стремительного роста цен на газ в Европе.