Сенатор Пушков назвал ситуацию с «Северным потоком — 2» самым крупным провалом Меркель

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Ситуация с остановкой сертификации газопровода «Северный поток — 2» стала самым большим провалом политики экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Сенатор Пушков назвал ситуацию с «Северным потоком — 2» самым крупным провалом Меркель
  • AP

По его мнению, Меркель втягивала Киев в интеграцию с Евросоюзом и противопоставляла Украину России.

«В итоге детище Меркель — «Северный поток — 2», — в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стало жертвой её же политики поощрения агрессивных сил в Киеве», — написал Пушков в Telegram.

Сенатор назвал ситуацию с газопроводом самым крупным провалом экс-канцлера ФРГ «с точки зрения подлинных, а не надуманных интересов Германии».

22 февраля Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

В Министерстве иностранных дел России назвали отказ от «Северного потока — 2» причиной стремительного роста цен на газ в Европе.

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