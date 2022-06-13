МИД России: Париж осознаёт невозможность обсуждения безопасности в Европе без Москвы

Во Франции начали осознавать, что обсуждение архитектуры европейской безопасности без России бессмысленно и невозможно. Об этом сообщил директор первого европейского департамента российского МИД Алексей Парамонов.

«В Париже уже осознают, что неизбежная адаптация архитектуры европейской безопасности к новым реалиям времени без России невозможна и бессмысленна», — приводит РИА Новости его слова.

Парамонов добавил, что такой подход разделяет президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший о необходимости сохранения диалога с Россией по ситуации вокруг Украины и безопасности в Европе.

«Всё это в полной мере относится и к вопросу о предметном разговоре на уровне МИД двух стран, от которого российская сторона никогда не уклонялась», — отметил дипломат.

В мае глава МИД Китая Ван И в рамках онлайн-встречи министров иностранных дел стран БРИКС призвал НАТО и ЕС к всестороннему диалогу с Россией.