МИД Канады: присутствие представителя министерства на приёме в День России неприемлемо
«Это неприемлемо. Ни один представитель Канады не должен был присутствовать на мероприятии, которое прошло в посольстве России, и ни один представитель Канады больше не будет присутствовать на подобных мероприятиях», — цитирует сообщение министра в соцсетях ТАСС.
Жоли уточнила, что Канада продолжает поддерживать Украину в конфликте с Россией.
Торжественный приём в честь Дня России прошёл также в посольстве страны в Вашингтоне. Его посетили представители дружественных стран — дипломаты из СНГ, Африки и Латинской Америки.