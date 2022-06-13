МИД Канады: присутствие представителя министерства на приёме в День России неприемлемо

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли негативно отреагировала на присутствие представителя возглавляемого ею ведомства на приёме в посольстве в Оттаве в честь Дня России.

«Это неприемлемо. Ни один представитель Канады не должен был присутствовать на мероприятии, которое прошло в посольстве России, и ни один представитель Канады больше не будет присутствовать на подобных мероприятиях», — цитирует сообщение министра в соцсетях ТАСС.

Жоли уточнила, что Канада продолжает поддерживать Украину в конфликте с Россией.

Торжественный приём в честь Дня России прошёл также в посольстве страны в Вашингтоне. Его посетили представители дружественных стран — дипломаты из СНГ, Африки и Латинской Америки.