МИД Канады: присутствие представителя министерства на приёме в День России неприемлемо

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли негативно отреагировала на присутствие представителя возглавляемого ею ведомства на приёме в посольстве в Оттаве в честь Дня России.

«Это неприемлемо. Ни один представитель Канады не должен был присутствовать на мероприятии, которое прошло в посольстве России, и ни один представитель Канады больше не будет присутствовать на подобных мероприятиях», — цитирует сообщение министра в соцсетях ТАСС.

Жоли уточнила, что Канада продолжает поддерживать Украину в конфликте с Россией.

Торжественный приём в честь Дня России прошёл также в посольстве страны в Вашингтоне. Его посетили представители дружественных стран — дипломаты из СНГ, Африки и Латинской Америки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить