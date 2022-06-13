Первый случай заболевания человека оспой обезьян выявлен в Венесуэле

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В Венесуэле зарегистрирован первый случай заболевания человека обезьяньей оспой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Известно, что первый заражённый прибыл на территорию Венесуэлы из Испании, где он контактировал с двумя заболевшими.

«Его (пациента. — RT) немедленно изолировали, провели соответствующие анализы, показавшие положительный результат. Состояние стабильное», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно о том, что количество случаев заболевания обезьяньей оспой в Канаде увеличилось до 112.

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