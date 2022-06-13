Количество случаев заболевания оспой обезьян в Канаде увеличилось до 112
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Наибольшее количество заразившихся обезьяньей оспой фиксируется в Квебеке — 98. В Онтарио известно о девяти случаях заболевания, в Альберте — о четырёх, ещё один зафиксирован в Британской Колумбии.
8 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что общее число людей, заразившихся оспой обезьян в рамках нынешней вспышки, превысило 1 тыс.