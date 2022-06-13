Политолог Суздальцев: Польша готовится к возможной войне с Россией

Политолог Андрей Суздальцев поделился мнением, что Польша укрепляет свою армию из-за возможной войны с Россией.

«Польша готовится (к возможной войне. — RT). Это не значит, что она зайдёт на Западную Украину, потому что это дорогая тема. Но они укрепляют свою армию», — приводит слова эксперта «Украина.ру».

Кроме того, Суздальцев заявил о боеспособности польской армии, превосходящей ВСУ, несмотря на меньшее количество военнослужащих.

«Польский солдат — храбрый солдат. Мы помним его по Второй мировой войне, когда Польша была союзником СССР», — считает собеседник издания.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская территория активно осваивается польскими властями.