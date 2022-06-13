Глава МИД Чехии обвинил Макрона в непонимании сути проблемы за высказывание о России

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непонимании сути проблемы после высказывания о том, что Россию нельзя унижать.

«Россия является агрессором, и мы не должны действовать с оглядкой на то, унижена она или не унижена. Макрон проблему, судя по всему, не очень понимает. Москве всё равно, как Россию воспринимают на Западе», — цитирует Липавского РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Prima NEWS.

3 июня в интервью региональной прессе Эммануэль Макрон заявил, что Россию нельзя унижать, после окончания боевых действий необходимо выходить из кризиса путём дипломатии.