Глава МИД Чехии обвинил Макрона в непонимании сути проблемы за высказывание о России
«Россия является агрессором, и мы не должны действовать с оглядкой на то, унижена она или не унижена. Макрон проблему, судя по всему, не очень понимает. Москве всё равно, как Россию воспринимают на Западе», — цитирует Липавского РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Prima NEWS.
3 июня в интервью региональной прессе Эммануэль Макрон заявил, что Россию нельзя унижать, после окончания боевых действий необходимо выходить из кризиса путём дипломатии.