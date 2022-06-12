Эрдоган призвал не доверять Западу

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе беседы с представителями молодёжи в Ване призвал не доверять Западу.

Об этом сообщает портал TRT Haber.

По словам турецкого президента, в Греции строят базы под предлогом сдерживания России, но в реальности это не так.

«Мы спрашиваем у Греции: «Зачем вы построили военные базы?» Они нам дают многозначительный ответ: «Против России». А что вы сделали, чтобы поддержать Украину, если вы против России? Всё это ложь. Этому Западу нельзя доверять», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Турции уже заявлял, что турецкая сторона не верит в то, что девять военных баз США развёрнуты в Греции для противодействия именно России.

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