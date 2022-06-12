Эрдоган призвал не доверять Западу
Об этом сообщает портал TRT Haber.
По словам турецкого президента, в Греции строят базы под предлогом сдерживания России, но в реальности это не так.
«Мы спрашиваем у Греции: «Зачем вы построили военные базы?» Они нам дают многозначительный ответ: «Против России». А что вы сделали, чтобы поддержать Украину, если вы против России? Всё это ложь. Этому Западу нельзя доверять», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент Турции уже заявлял, что турецкая сторона не верит в то, что девять военных баз США развёрнуты в Греции для противодействия именно России.