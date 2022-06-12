В Каире начались новые ливийские переговоры по конституционной основе выборов

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Делегации палаты представителей и Высшего государственного совета Ливии собрались в Каире на третий раунд консультаций с целью договориться о выработке конституционной основы для проведения всеобщих выборов.
В Каире начались новые ливийские переговоры по конституционной основе выборов
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Об этом сообщает ТАСС.

Как отметила Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), переговоры, которые впервые стартовали в таком формате в египетской столице 13 апреля, продлятся неделю, до 19 июня.

Специальный советник генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс поблагодарила парламентариев и членов ВГС за уже достигнутый прогресс.

«Вы уже проделали большой путь со времени вашей первой встречи здесь 13 апреля... Ещё остаются ключевые статьи, которые пока требуют согласия в ходе этого раунда, и мы надеемся и верим, что вы сохраните чувство ответственности и дух компромисса, чтобы достичь консенсуса ради высших интересов своей родины и восстановления народной легитимности для всех ливийских институтов», — отметила она.

10 апреля ливийская военная комиссия «5+5» объявила о приостановке работы и обвинила действующего главу правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамида Дбейбу в создании препятствий для её деятельности.

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