Совмин Италии опубликовал доклад о пророссийских настроениях в СМИ и среди блогеров

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Правительство Италии опубликовало документ об имеющихся на территории страны пророссийских настроениях в прессе и среди блогеров после заявления газеты Corriere della Sera о ведущемся в отношении итальянцев расследовании со стороны Комитета парламента Италии по безопасности.

В издании заявили, что итальянских граждан преследуют за поддержку России.

В рассекреченном докладе «О дезинформации во время российского-украинского конфликта» опровергается информация СМИ о сборе досье на лиц, поддерживающих российскую сторону.

«Я надеюсь, что его полное прочтение приведёт к окончательному прекращению любых позорящих в отношении деятельности национальной разведки или фиктивных правительственных курсов, направленных на ограничение права на информацию», — заявил представитель руководства Совета министров Италии Франко Габриэлли, пишет РИА Новости.

Ранее журналист из Италии Марко Травальо в интервью телеканалу La7 поделился мнением о том, что Вооружённые силы России побеждают украинские в спецоперации, несмотря на заявления некоторых СМИ.

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