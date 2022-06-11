Совмин Италии опубликовал доклад о пророссийских настроениях в СМИ и среди блогеров
В издании заявили, что итальянских граждан преследуют за поддержку России.
В рассекреченном докладе «О дезинформации во время российского-украинского конфликта» опровергается информация СМИ о сборе досье на лиц, поддерживающих российскую сторону.
«Я надеюсь, что его полное прочтение приведёт к окончательному прекращению любых позорящих в отношении деятельности национальной разведки или фиктивных правительственных курсов, направленных на ограничение права на информацию», — заявил представитель руководства Совета министров Италии Франко Габриэлли, пишет РИА Новости.
Ранее журналист из Италии Марко Травальо в интервью телеканалу La7 поделился мнением о том, что Вооружённые силы России побеждают украинские в спецоперации, несмотря на заявления некоторых СМИ.