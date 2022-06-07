Журналист Травальо о спецоперации: Россия одерживает победу, берёт всё, что её интересует
«О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было», — цитирует Травальо РИА Новости.
Собеседник телеканала раскритиковал СМИ, которые распространяют ложные сведения о российской армии, участвующей в спецоперации на Украине.
«Россия одерживает победу, берёт всё, что её интересует», — подчеркнул Травальо.
Ранее член бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе в интервью Valeurs Actuelles заявил, что действия Вооружённых сил России неизбежно приближают победу в спецоперации на Украине.