Журналист из Италии Марко Травальо в интервью телеканалу La7 поделился мнением о том, что Вооружённые силы России побеждают украинские в спецоперации, несмотря на заявления некоторых СМИ.

«О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было», — цитирует Травальо РИА Новости.

Собеседник телеканала раскритиковал СМИ, которые распространяют ложные сведения о российской армии, участвующей в спецоперации на Украине.

«Россия одерживает победу, берёт всё, что её интересует», — подчеркнул Травальо.

Ранее член бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе в интервью Valeurs Actuelles заявил, что действия Вооружённых сил России неизбежно приближают победу в спецоперации на Украине.