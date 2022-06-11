Kyodo: премьер-министр Японии Кисида может поучаствовать в конференции ДНЯО

Короткая ссылка
Премьер-министр Японии Фумио Кисида может поучаствовать в конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Это будет первый случай посещения такого мероприятия премьер-министром страны.

По информации агентства Kyodo, в случае участия Кисиды в конференции он планирует выступить в начале с речью, посвящённой отказу стран мира от ядерного оружия и реализации принципа «мир без ядерного оружия».

Конференция пройдёт 1—26 августа 2022 года в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось о том, что Россия начала подготовку к участию в 10-й обзорной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия. По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, страна намеревается приложить все усилия для успешного проведения форума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить