Kyodo: премьер-министр Японии Кисида может поучаствовать в конференции ДНЯО

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может поучаствовать в конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Это будет первый случай посещения такого мероприятия премьер-министром страны.

По информации агентства Kyodo, в случае участия Кисиды в конференции он планирует выступить в начале с речью, посвящённой отказу стран мира от ядерного оружия и реализации принципа «мир без ядерного оружия».

Конференция пройдёт 1—26 августа 2022 года в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось о том, что Россия начала подготовку к участию в 10-й обзорной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия. По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, страна намеревается приложить все усилия для успешного проведения форума.