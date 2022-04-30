МИД: Россия намерена принять участие в 10-й обзорной конференции ДНЯО

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Россия начала подготовку к участию в 10-й обзорной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая состоится в Нью-Йорке 1—26 августа, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
МИД: Россия намерена принять участие в 10-й обзорной конференции ДНЯО
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«Даты и место проведения 10-й обзорной конференции ДНЯО определены: она состоится в Нью-Йорке 1—26 августа. Наша делегация уже начала подготовительные мероприятия к участию в конференции», — цитирует ТАСС Ермакова.

Он отметил, что Россия намеревается приложить все усилия для успешного проведения форума.

По его словам, российская сторона не исключает того, что США создадут препятствия для участия российской делегации.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что американские и российские эксперты возобновят сотрудничество по ряду вопросов, в том числе по безопасности.

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