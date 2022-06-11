Глава Минвостокразвития: поведение Токио по отношению к России объясняется влиянием США

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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков прокомментировал последние санкции Японии в отношении России. По словам главы министерства, такое поведение продиктовано влиянием на Токио США.

«То, что сейчас Япония ведёт себя в некоторой степени нервно, к сожалению, обусловлено ещё и тем, что в своей внешней политике на протяжении долгого времени она была под сильным влиянием страны, которая на принципах аутсорсинга выполняла функции безопасности, защиты», — цитирует Чекункова РИА Новости

Министр назвал поведение властей Японии «эмоциональным».

Ранее сообщалось о том, что Япония в рамках нового пакета санкций вводит запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров с 17 июня.

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