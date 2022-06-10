В Сербии задержали экс-генерала СБУ за контрабанду валюты и драгоценностей

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Полиция Сербии задержала граждан Украины и Германии, пытавшихся перевезти через границу с Македонией драгоценные камни и валюту.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Сербии, нарушителей задержали при пересечении границы. В автомобиле арестованных нашли €607 тыс., $124 тыс. и два изумруда.

По данным ряда местных СМИ, речь идёт об экс-начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове.

Нарушителей задержали на 48 часов, им грозит заключение на срок до 12 лет.

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин ранее утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Забайкальского края, организовавшего контрабандную поставку более 36 кг золота в КНР.

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