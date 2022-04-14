Житель Забайкальского края предстанет перед судом за попытку контрабанды золота в КНР
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу управления ГП России по ДФО.
Как установлено следствием, обвиняемый в сентябре 2020 года привлёк двух работников отделения железной дороги для перевозки за денежное вознаграждение в технических полостях локомотива через зону таможенного контроля на железнодорожной станции «Забайкальск» в КНР 102 кустарно изготовленных золотых слитков, являющихся стратегически важным товаром.
Однако при пересечении таможенного поста сработала система контроля, поезд был остановлен. Драгоценный металл общим весом 36,8 кг и стоимостью более 151 млн рублей изъяли из незаконного оборота.
Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области возбуждено дело по факту контрабанды янтаря в Китай.