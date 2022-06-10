Глава МИД Италии предупредил о тысячах мигрантов в Европе из-за продовольственного кризиса

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Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо предупредил Европу о наплыве мигрантов из Африки из-за продовольственного кризиса.
Глава МИД Италии предупредил о тысячах мигрантов в Европе из-за продовольственного кризиса
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«Что касается продовольственной безопасности: если мы не вмешаемся как можно скорее, мы получим ещё десятки тысяч мигрантов из Африки в Европу... Я считаю, что нам нужны коллективные действия под руководством ООН», — цитирует его ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

По словам министра, проблема с находящимся в портах зерном может спровоцировать в Африке новые перевороты, распространение терроризма и миграцию.

Глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен ранее заявила, что переговоры со сторонами по обеспечению экспорта продовольствия из России и с Украины проходят конструктивно.

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