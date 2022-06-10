Орбан: Венгрия выступает против финансирования войны на Украине
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«Венгерское правительство едва ли не единственное в Европе, которое говорит, что финансировать надо мир, а не войну», — цитирует Орбана ТАСС.
В начале марта в МИД Венгрии заявили, что страна намерена избежать вовлечения в украинский кризис и не будет поставлять вооружение на Украину.
Виктор Орбан, отвечая на обвинения Владимира Зеленского, напомнил, что венгерские власти отстаивают свои национальные интересы и выступают только на своей стороне.