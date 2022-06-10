Командующий Тихоокеанской армией США прибыл в Непал

Командующий Тихоокеанской армией США Чарльз Флинн прибыл в Непал с официальным визитом. Он намерен провести переговоры с высшим руководством страны.

Накануне представитель армии Непала бригадный генерал Нараян Силвал сообщил Kathmandu Post, что это «очередной визит доброй воли», направленный на укрепление отношений между ВС двух стран.

Флинн намерен встретиться с командующим армией Непала генералом Парбху Рамом Шармой и посетить премьер-министра Шера Бахадура Деубу.

Перед этим американский военачальник посетил Индию, где выразил мнение, что активность Китая в Ладакхе «тревожит».

Также страны проведут в октябре военные учения «Юдх Абхьяс» на высоте до 3 тыс. м над уровнем моря.