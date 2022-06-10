Командующий Тихоокеанской армией США прибыл в Непал
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Накануне представитель армии Непала бригадный генерал Нараян Силвал сообщил Kathmandu Post, что это «очередной визит доброй воли», направленный на укрепление отношений между ВС двух стран.
Флинн намерен встретиться с командующим армией Непала генералом Парбху Рамом Шармой и посетить премьер-министра Шера Бахадура Деубу.
Перед этим американский военачальник посетил Индию, где выразил мнение, что активность Китая в Ладакхе «тревожит».
Также страны проведут в октябре военные учения «Юдх Абхьяс» на высоте до 3 тыс. м над уровнем моря.