Командующий Тихоокеанской армией США прибыл в Непал

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Командующий Тихоокеанской армией США Чарльз Флинн прибыл в Непал с официальным визитом. Он намерен провести переговоры с высшим руководством страны.
Командующий Тихоокеанской армией США прибыл в Непал
  • AP
  • © Tassanee Vejpongsa

Накануне представитель армии Непала бригадный генерал Нараян Силвал сообщил Kathmandu Post, что это «очередной визит доброй воли», направленный на укрепление отношений между ВС двух стран.

Флинн намерен встретиться с командующим армией Непала генералом Парбху Рамом Шармой и посетить премьер-министра Шера Бахадура Деубу.

Перед этим американский военачальник посетил Индию, где выразил мнение, что активность Китая в Ладакхе «тревожит».

Также страны проведут в октябре военные учения «Юдх Абхьяс» на высоте до 3 тыс. м над уровнем моря.

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