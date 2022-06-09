Индия и США проведут военные учения на высоте до 3 тысяч метров над уровнем моря
- AP
- © Savitskiy Vadim/Russian Defense Ministry Press Service
Об этом пишет газета The Hindu.
Флинн также рассказал, что активность Китая в Ладакхе «тревожит», в частности, речь идёт о создании КНР армейской инфраструктуры на границе с Индией.
«Возникает вопрос, каковы их намерения», — сказал американский военачальник журналистам.
В апреле ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln провела крупномасштабные учения с Вооружёнными силами Японии в Восточно-Китайском и Японском морях.