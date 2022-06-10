Axios: Саммит Америк показал, что гегемонии США в регионе брошен вызов
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- © Evan Vucci
«Саммит Америк никогда не рассматривался как демонстрация международного сотрудничества. Даже если этот регион был в приоритете у Байдена (что не так), у него не так много естественных партнёров, с которыми можно работать», — считает аналитик.
Он напомнил, что на саммит не пригласили «авторитарных лидеров» Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, также его бойкотировали президент Мексики и «другие левые лидеры» из Боливии и Гондураса. Кроме того, на саммите не было президентов Гватемалы и Сальвадора, а Хуан Гуаидо, которого Вашингтон считает венесуэльским лидером, не был приглашён.
«Администрация Байдена попыталась преуменьшить значение бойкотов и подчеркнула, что приглашение диктаторов подорвёт прежние региональные обязательства перед демократией. Тем не менее такое пренебрежение стало открытым вызовом авторитету регионального гегемона», — пишет Лоулер.
Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее раскритиковал решение Соединённых Штатов отказать в участии Венесуэле, Кубе и Никарагуа в Саммите Америк.