Axios: Саммит Америк показал, что гегемонии США в регионе брошен вызов

Саммит Америк показал, что у Соединённых Штатов не так много региональных партнёров, при этом гегемонии США там брошен вызов, считает обозреватель портала Axios Дейв Лоулер.

«Саммит Америк никогда не рассматривался как демонстрация международного сотрудничества. Даже если этот регион был в приоритете у Байдена (что не так), у него не так много естественных партнёров, с которыми можно работать», — считает аналитик.

Он напомнил, что на саммит не пригласили «авторитарных лидеров» Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, также его бойкотировали президент Мексики и «другие левые лидеры» из Боливии и Гондураса. Кроме того, на саммите не было президентов Гватемалы и Сальвадора, а Хуан Гуаидо, которого Вашингтон считает венесуэльским лидером, не был приглашён.

«Администрация Байдена попыталась преуменьшить значение бойкотов и подчеркнула, что приглашение диктаторов подорвёт прежние региональные обязательства перед демократией. Тем не менее такое пренебрежение стало открытым вызовом авторитету регионального гегемона», — пишет Лоулер.

Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее раскритиковал решение Соединённых Штатов отказать в участии Венесуэле, Кубе и Никарагуа в Саммите Америк.