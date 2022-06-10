Financial Times: европейская экономика столкнётся с проблемами из-за санкций против России

В ближайшие месяцы экономика европейских стран столкнётся с трудностями.

Об этом пишет Financial Times.

«Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придётся повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи», — говорится в статье.

Отмечается, что майские показатели инфляции в европейских странах достигли 8,1%.

Ранее стало известно, что один из крупнейших в Великобритании заводов по производству азотных удобрений Ince закрылся в связи с высокими ценами на энергоносители.

Отмечается, что закрытие предприятия с большой долей вероятности может привести к нарушению цепочек поставок продовольствия в Великобритании.

Кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о последствиях санкций для Великобритании.