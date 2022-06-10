«Рёнхап»: Южная Корея примет участие в предстоящем саммите НАТО в Испании

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль примет участие в саммите НАТО, который пройдёт в Мадриде в конце июня.

Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на офис президента.

«По официальному приглашению НАТО президент Юн Сок Ёль планирует принять участие в саммите альянса, который пройдёт в Мадриде 29—30 июня», — информировал представитель офиса южнокорейского лидера.

Отмечается, что президент будет участвовать в заседании государств — членов альянса и их партнёров.

Кроме того, южнокорейский лидер намерен провести ряд двусторонних встреч с коллегами во время саммита.

4 июня компания NHK сообщила, что возможность принять участие в саммите НАТО в Мадриде рассмотрит японский премьер-министр Фумио Кисида.