«Рёнхап»: Южная Корея примет участие в предстоящем саммите НАТО в Испании
Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на офис президента.
«По официальному приглашению НАТО президент Юн Сок Ёль планирует принять участие в саммите альянса, который пройдёт в Мадриде 29—30 июня», — информировал представитель офиса южнокорейского лидера.
Отмечается, что президент будет участвовать в заседании государств — членов альянса и их партнёров.
Кроме того, южнокорейский лидер намерен провести ряд двусторонних встреч с коллегами во время саммита.
4 июня компания NHK сообщила, что возможность принять участие в саммите НАТО в Мадриде рассмотрит японский премьер-министр Фумио Кисида.