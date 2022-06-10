«Рёнхап»: Южная Корея примет участие в предстоящем саммите НАТО в Испании

Короткая ссылка
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль примет участие в саммите НАТО, который пройдёт в Мадриде в конце июня.

Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на офис президента.

«По официальному приглашению НАТО президент Юн Сок Ёль планирует принять участие в саммите альянса, который пройдёт в Мадриде 29—30 июня», — информировал представитель офиса южнокорейского лидера.

Отмечается, что президент будет участвовать в заседании государств — членов альянса и их партнёров. 

Кроме того, южнокорейский лидер намерен провести ряд двусторонних встреч с коллегами во время саммита.

4 июня компания NHK сообщила, что возможность принять участие в саммите НАТО в Мадриде рассмотрит японский премьер-министр Фумио Кисида. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить