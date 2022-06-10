«Хуаньцю шибао»: в будущем мир ждёт разделение на блоки
Синьбо отметил, что произойдёт переход от экономической глобализации к консолидации в связи с тем, что страны превращают зависимость друг друга в оружие.
Государства, по мнению эксперта, постепенно начнут разделяться на торговые, технологические и валютные блоки.
Синьбо выразил мнение, что в глобальной международной системе управления произойдёт раскол.
Он подчеркнул, что разногласия между Россией и Китаем с одной стороны и США и их союзниками — с другой уже сейчас наблюдаются в ООН.
Данное явление, прогнозирует эксперт, может постепенно оказать влияние на Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие механизмы управления.
Ранее спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков выразил мнение, что мир ждёт конец глобализации и переход к «островизации».