Bloomberg: Нидерланды и Дания не поддерживают предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Нидерланды и Дания не поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейский союз.

Об этом информирует агенство Bloomberg со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы.

Агенство ссылается на депешу датских дипломатов, в которой выражено мнение, что Украина не в полном объёме выполняет критерии, касающиеся стабильности институтов, которые гарантируют демократию, верховенство закона и права человека.

Кроме того, в документе уточняется, что Украине нужно «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу», если она хочет добиться успеха в этой области.

По информации агенства, Германия в качестве компромисса предлагает вариант предоставления Украине условного статуса кандидата.

Ранее официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Еврокомиссия 17 июня обсудит предоставление Украине статуса страны — кандидата в Евросоюз.

До этого итальянский премьер-министр Марио Драги рассказал, что большинство стран против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

В МИД Франции не исключили, что вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет.