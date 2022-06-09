Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила разработать «план Маршалла для Украины»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости реализовать план по восстановлению Украины, аналогичный плану Маршалла, который был осуществлён в Европе после Второй мировой войны.

«Мы начнём восстанавливать Украину. Это не только в интересах Европы, это и наш моральный долг — внести весомый вклад в восстановление. Способствовать этому должны все финансовые институты. Я говорила об этом с Зеленским. Будут инициативы по финансированию, «план Маршалла для Украины», — цитирует её РИА Новости.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер ранее заявил, что восстановление Украины, разрушенной после спецоперации, должно финансироваться за счёт замороженных европейскими странами российских активов.

Политик предложил создать фонд восстановления Украины и внести туда конфискованное российское имущество.