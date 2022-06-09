Компания Brown—Forman рассказала о финансовых потерях из-за приостановки деятельности в России

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Американский производитель крепких напитков Brown—Forman сообщил об убытках в размере $52 млн за четвёртый квартал 2022 финансового года в связи с обесцениванием торговой марки водки Finlandia.

Соответствующий финансовый отчёт был опубликован на сайте компании.

«Обесценивание отражает ухудшение нашего долгосрочного прогноза в отношении Finlandia из-за приостановки нашей деятельности в России, ключевом рынке сбыта для этой марки», — говорится в отчёте.

Ранее газета Financial Times информировала о том, что европейские и американские банки готовятся понести убытки на общую сумму свыше $10 млрд в случае сокращения деятельности в России или полного ухода с российского рынка.

До этого газета писала, что западные компании, которые покидают рынок России, вынуждены «играть с огнём» и нести большие убытки из-за «болезненного выхода» из российских проектов.

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