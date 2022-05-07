FT: западные банки готовятся к убыткам на сумму свыше $10 млрд в случае ухода из России

Европейские и американские банки готовятся понести убытки на общую сумму свыше $10 млрд в случае сокращения деятельности в России или полного ухода с российского рынка.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Как отмечается, крупнейший банк Италии UniCredit на этой неделе сообщил, что зарезервировал под возможные потери в России более €1,2 млрд, а также предупредил, что может потерять €5,3 млрд, если будет вынужден полностью уйти из России.

Французский банк Societe Generale готовится потерять около €3,1 млрд.

Ранее сообщалось, что западные компании, которые покидают рынок России, вынуждены «играть с огнём» и нести большие убытки из-за «болезненного выхода» из российских проектов.

Как отметил президент России Владимир Путин, многие компании утверждают, что покидают российский рынок, «но не уходят».

Некоторым иностранным компаниям, которые спешно покинули Россию, вернуться будет труднее, чем уйти, заявил зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.