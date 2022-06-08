Al Sumaria: у генконсульства США в Ираке прогремел взрыв

Неподалёку от генерального консульства США на севере Ирака произошёл взрыв.

По данным иракского телеканала Al Sumaria со ссылкой на источники в силовых структурах, инцидент произошёл в городе Эрбиль.

Информации о жертвах не сообщается.

По предварительным данным, возле дороги взорвался беспилотник и повредил гражданский автомобиль.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми ранее в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил о недопустимости превращения Ирака в арену для сведения счётов внешними силами.