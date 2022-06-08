Президент Чехии отказал 127 согражданам в просьбе о вступлении в ряды ВСУ

Президент Чехии Милош Земан отказал 127 гражданам страны в просьбе принять участие в военных действиях на Украине на стороне Киева, заявил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

«На основании отрицательной рекомендации МВД республики президент Милош Земан в среду, 8 июня, отказал 127 гражданам Чехии в их просьбе о вступлении в Вооружённые силы Украины», — написал он в Twitter.

11 мая сообщалось, что Земан разрешил 103 чешским гражданам присоединиться к ВС Украины.

До этого глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик объявил, что Чехия направила Украине танки Т-72 и бронетранспортёры БМП-1.