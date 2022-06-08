Белый дом: США продолжат консультации с ОПЕК+ по поводу добычи нефти

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США продолжат консультации с ОПЕК+ по поводу добычи нефти.
Белый дом: США продолжат консультации с ОПЕК+ по поводу добычи нефти
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По его словам, на последней встрече ОПЕК+ страны объединения согласились, что нужно решать проблему с предложением нефти.

«Мы с нетерпением ждём того, чтобы продолжить наши консультации и увидеть, что ОПЕК+ играет конструктивную роль в дальнейшем», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США положительно оценили решение ОПЕК+ нарастить нефтедобычу в предстоящие два месяца.

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