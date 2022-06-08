Политолог Бальбек прокомментировал призыв депутатов ЕП по Украине

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал призыв депутатов Европарламента к Еврокомиссии и Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюз.
Политолог Бальбек прокомментировал призыв депутатов ЕП по Украине
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«Как говорится, обещанного три года ждут, а в случае с Украиной период ожидания может быть бесконечным», — считает политолог.

Он добавил, что всё это делается для того, «чтобы у киевских евроинтеграторов руки не опустились от отчаяния».

«Тут им сразу и приятный сюрприз: думают о вас депутаты Европарламента, прижать хотят к щедрой европейской груди. Ну а потом старая песня: то запятые в заявлении не так расставлены, то политическая ситуация неблагоприятная», — заключил собеседник RT.

Ранее в Европарламенте призвали предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

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