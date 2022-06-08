Глава Ирана заявил о готовности страны помочь дипломатическому решению ситуации на Украине

Короткая ссылка
Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности страны способствовать дипломатическому решению конфликта на Украине.
Глава Ирана заявил о готовности страны помочь дипломатическому решению ситуации на Украине
  • AP

«Иран готов использовать свои возможности, чтобы помочь (найти. — RT) решение военного противостояния дипломатическим путём», — приводит слова Раиси его пресс-служба.

Президент Ирана отметил, что «надеется на скорейшее прекращение столкновений на Украине».

Ранее советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди выразил мнение, что более разумная политика в отношении России стала бы решением для преодоления экономического кризиса в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить