Глава Ирана заявил о готовности страны помочь дипломатическому решению ситуации на Украине

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности страны способствовать дипломатическому решению конфликта на Украине.

«Иран готов использовать свои возможности, чтобы помочь (найти. — RT) решение военного противостояния дипломатическим путём», — приводит слова Раиси его пресс-служба.

Президент Ирана отметил, что «надеется на скорейшее прекращение столкновений на Украине».

Ранее советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди выразил мнение, что более разумная политика в отношении России стала бы решением для преодоления экономического кризиса в Европе.