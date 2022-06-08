Глава Ирана заявил о готовности страны помочь дипломатическому решению ситуации на Украине
- AP
«Иран готов использовать свои возможности, чтобы помочь (найти. — RT) решение военного противостояния дипломатическим путём», — приводит слова Раиси его пресс-служба.
Президент Ирана отметил, что «надеется на скорейшее прекращение столкновений на Украине».
Ранее советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди выразил мнение, что более разумная политика в отношении России стала бы решением для преодоления экономического кризиса в Европе.