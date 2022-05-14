В Иране посоветовали Европе быть разумной в отношении России для разрешения кризиса

Более разумная политика в отношении России стала бы решением для преодоления экономического кризиса в Европе, считает советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди.

«Единственное решение в ситуации их экономического кризиса состоит в том, чтобы они проводили более рациональные, более разумные отношения с Россией», — сказал дипломат РИА Новости.

Маранди также выразил мнение, что ситуация на Украине и энергетический кризис являются причинами «стремительного желания» европейцев форсировать заключение соглашения с Ираном по СВПД для дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере.