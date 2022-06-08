Посол России заявил об изменении тональности британских СМИ по ситуации вокруг Украины

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Тональность британских СМИ по ситуации вокруг Украины изменилась, журналисты больше не говорят о возможности «победы» Киева в Донбассе. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Посол России заявил об изменении тональности британских СМИ по ситуации вокруг Украины
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«Если здесь твёрдо исходили из того, что Украина победит, несколько недель назад, скажем, то сейчас тональность изменилась, в общем-то говорится о том, что у Украины нет сил и возможностей, собственно, об этом вчера говорил Зеленский в интервью для Financial Times, проводить наступательные операции», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Келин подчеркнул, что рассуждений о возможном исходе конфликта в Донбассе в британских СМИ читатель не найдёт.

«Здесь продолжают исходить из того, что нужно накачивать Украину вооружениями и она будет за западные деньги, вернее американские деньги, и опираясь на вооружение, которое поставляют в том числе из Великобритании, воевать за некие демократические ценности», — подытожил посол.

В мае глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон сегодня не может «убрать ногу с педали газа» в вопросе оказания военной помощи Украине.

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