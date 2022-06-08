Лавров прибыл с официальным визитом в Ереван

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Ереван.
Лавров прибыл с официальным визитом в Ереван
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что министр прилетел в столицу Армении из Анкары, где провёл переговоры с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

9 июня запланированы переговоры Лаврова с армянским коллегой Араратом Мирзояном и встречи с премьер-министром и президентом Армении. При этом 10-го числа глава МИД России примет участие в Совете министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее сообщалось, что Лавров заявил, что проинформировал Чавушоглу о ходе российской специальной военной операции на Украине.

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