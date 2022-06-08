Лавров проинформировал Чавушоглу о ходе спецоперации России на Украине
- РИА Новости
По его словам, из международных тем стороны прежде всего обсуждали Украину.
Он отметил, что привлёк внимание к проблемам, которые долго создавались на российских границах.
«Рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач», — приводит ТАСС слова Лаврова на пресс-конференции.
Ранее в МИД России заявили, что в ходе встречи предполагается детально проанализировать состояние и перспективы развития российско-турецких отношений, а также ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.