Лавров проинформировал Чавушоглу о ходе спецоперации России на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проинформировал турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу о ходе российской специальной военной операции на Украине.
Лавров проинформировал Чавушоглу о ходе спецоперации России на Украине
  • РИА Новости

По его словам, из международных тем стороны прежде всего обсуждали Украину.

Он отметил, что привлёк внимание к проблемам, которые долго создавались на российских границах.

«Рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач», — приводит ТАСС слова Лаврова на пресс-конференции.

Ранее в МИД России заявили, что в ходе встречи предполагается детально проанализировать состояние и перспективы развития российско-турецких отношений, а также ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.

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