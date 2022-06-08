Число заболевших оспой обезьян в Португалии превысило 190

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Главное управление здравоохранения Португалии заявило, что число случаев заражения оспой обезьян в стране возросло до 191.
Число заболевших оспой обезьян в Португалии превысило 190
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает радиостанция TSF.

По данным медиков, последние 25 случаев заражения вирусом оспы обезьян были подтверждены за 24 часа.

«В общей сложности на данный момент зарегистрирован 191 случай», — говорится в заявлении радио.

Сообщается, что большинство случаев заболевания зарегистрировано в регионе Лиссабона и долины Тежу.

5 июня в ВОЗ подтвердили 780 случаев заболевания оспой обезьян в 27 странах мира.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

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