Число заболевших оспой обезьян в Португалии превысило 190
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Об этом сообщает радиостанция TSF.
По данным медиков, последние 25 случаев заражения вирусом оспы обезьян были подтверждены за 24 часа.
«В общей сложности на данный момент зарегистрирован 191 случай», — говорится в заявлении радио.
Сообщается, что большинство случаев заболевания зарегистрировано в регионе Лиссабона и долины Тежу.
5 июня в ВОЗ подтвердили 780 случаев заболевания оспой обезьян в 27 странах мира.
Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.