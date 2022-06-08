Число заболевших оспой обезьян в Португалии превысило 190

Главное управление здравоохранения Португалии заявило, что число случаев заражения оспой обезьян в стране возросло до 191.

Об этом сообщает радиостанция TSF.

По данным медиков, последние 25 случаев заражения вирусом оспы обезьян были подтверждены за 24 часа.

«В общей сложности на данный момент зарегистрирован 191 случай», — говорится в заявлении радио.

Сообщается, что большинство случаев заболевания зарегистрировано в регионе Лиссабона и долины Тежу.

5 июня в ВОЗ подтвердили 780 случаев заболевания оспой обезьян в 27 странах мира.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.