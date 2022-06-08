Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского
«Наша позиция здесь хорошо известна — любая встреча на высшем уровне должна быть результатом переговоров, и она должна быть хорошо подготовлена», — сообщил он в ходе брифинга с журналистами.
Песков добавил, что Украина вышла из переговорного процесса, поэтому о возможности подготовить встречу на высшем уровне «говорить сейчас не приходится».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что для обсуждения встречи Путина и Зеленского необходимо сначала возобновить переговорный процесс между Москвой и Киевом.