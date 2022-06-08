Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского

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Позиция России заключается в том, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена в ходе переговоров, предпосылок для встречи российского президента Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского нет после выхода Киева из переговорного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наша позиция здесь хорошо известна — любая встреча на высшем уровне должна быть результатом переговоров, и она должна быть хорошо подготовлена», — сообщил он в ходе брифинга с журналистами.

Песков добавил, что Украина вышла из переговорного процесса, поэтому о возможности подготовить встречу на высшем уровне «говорить сейчас не приходится».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что для обсуждения встречи Путина и Зеленского необходимо сначала возобновить переговорный процесс между Москвой и Киевом.

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