Лавров прокомментировал перспективу встречи Путина и Зеленского
- РИА Новости
По его мнению, Зеленский хочет «встречу ради встречи».
«Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу — мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
- Лавров прокомментировал перспективу встречи Путина и Зеленского
Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что инициатива заморозить российско-украинские переговоры исходит от Киева.