Лавров прокомментировал перспективу встречи Путина и Зеленского

Для обсуждения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо сначала возобновить переговорный процесс между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

РИА Новости

По его мнению, Зеленский хочет «встречу ради встречи». «Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу — мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Лавров прокомментировал перспективу встречи Путина и Зеленского Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что инициатива заморозить российско-украинские переговоры исходит от Киева.