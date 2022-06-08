Лавров прокомментировал перспективу встречи Путина и Зеленского

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Для обсуждения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо сначала возобновить переговорный процесс между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров прокомментировал перспективу встречи Путина и Зеленского
  • РИА Новости

По его мнению, Зеленский хочет «встречу ради встречи».

«Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу — мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

  • Лавров прокомментировал перспективу встречи Путина и Зеленского

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что инициатива заморозить российско-украинские переговоры исходит от Киева.

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