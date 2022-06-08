Bloomberg: Microsoft значительно сокращает деятельность в России

Корпорация Microsoft заявила о значительном сокращении своей деятельности в России, сообщает агентство Bloomberg.

«В результате изменений в экономическом прогнозе и воздействия на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить нашу деятельность в России», — приводит агентство заявление компании.

Отмечается, что компания продолжит выполнять договорные обязательства с российскими клиентами.

Более 400 сотрудников компании будут затронуты.

4 марта Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России.