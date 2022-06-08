Bloomberg: Microsoft значительно сокращает деятельность в России
- Gettyimages.ru
«В результате изменений в экономическом прогнозе и воздействия на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить нашу деятельность в России», — приводит агентство заявление компании.
Отмечается, что компания продолжит выполнять договорные обязательства с российскими клиентами.
Более 400 сотрудников компании будут затронуты.
4 марта Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России.