Bloomberg: Microsoft значительно сокращает деятельность в России

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Корпорация Microsoft заявила о значительном сокращении своей деятельности в России, сообщает агентство Bloomberg.
Bloomberg: Microsoft значительно сокращает деятельность в России
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«В результате изменений в экономическом прогнозе и воздействия на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить нашу деятельность в России», — приводит агентство заявление компании.

Отмечается, что компания продолжит выполнять договорные обязательства с российскими клиентами.

Более 400 сотрудников компании будут затронуты.

4 марта Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России.

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