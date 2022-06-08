Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку очередной встречи России и Турции на высшем уровне

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили подготовку очередной встречи двух стран на высшем уровне.

«Мы сегодня обсудили график предстоящих политических контактов на разных уровнях — между правительствами наших стран и в других форматах. Конечно же, говорили о том, как идёт подготовка очередной встречи на высшем уровне в рамках девятого заседания совета сотрудничества высшего уровня», — сказал на пресс-конференции Лавров, его слова приводит РИА Новости.

В конце мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию на Украине.