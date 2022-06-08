Профессор Ханке: наибольший ущерб от санкций понесёт не Россия, а остальной мир
Об этом профессор заявил в интервью Asia Times.
Учитывая оценки банков и международных организаций прогнозируемых издержек от санкций, Ханке пришёл к выводу, что последствия для России «меркнут» на фоне последствий для других государств.
«Эти оценки, которые носят несколько случайный и частичный характер, — лишь верхушка айсберга, указывают на то, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими», — заявил учёный.
Подробнее — в материале ИноТВ.