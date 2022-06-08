Профессор Ханке: наибольший ущерб от санкций понесёт не Россия, а остальной мир

Профессор и основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке сравнил возможный ущерб от санкций для России и других стран. По его мнению, ущерб, который понесёт Россия, несоизмерим с тем, который ожидает остальной мир.

Об этом профессор заявил в интервью Asia Times.

Учитывая оценки банков и международных организаций прогнозируемых издержек от санкций, Ханке пришёл к выводу, что последствия для России «меркнут» на фоне последствий для других государств.

«Эти оценки, которые носят несколько случайный и частичный характер, — лишь верхушка айсберга, указывают на то, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими», — заявил учёный.

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