Посольство России в США: Америка нарушила обязательства, предоставив ВСУ российские Ми-17

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В посольстве России в Вашингтоне заявили о том, что США допустили вопиющее нарушение, предоставив в качестве военной помощи Украине вертолёты Ми-17 российского производства, которые предназначались для Афганистана.

Об этом говорится в сообщении посольства в официальном Telegram-канале.

«Такая поставка осуществляется в обход положения о сертификате конечного пользователя, требующего письменного согласия России. Это — вопиющее нарушение американской стороной её обязательств», — заявили в посольстве.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне сочли, что передача США артиллерийских систем вооружённым формированиям Украины может привести к эскалации.

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