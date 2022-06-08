Посольство России в США: Америка нарушила обязательства, предоставив ВСУ российские Ми-17
Об этом говорится в сообщении посольства в официальном Telegram-канале.
«Такая поставка осуществляется в обход положения о сертификате конечного пользователя, требующего письменного согласия России. Это — вопиющее нарушение американской стороной её обязательств», — заявили в посольстве.
Ранее в российском посольстве в Вашингтоне сочли, что передача США артиллерийских систем вооружённым формированиям Украины может привести к эскалации.