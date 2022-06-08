Посольство России в Вашингтоне прокомментировало возможность передачи США оружия ВСУ

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В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что передача США артиллерийских систем вооружённым формированиям Украины может привести к эскалации.

«Главный риск — эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями», — говорится в сообщении посольства в официальном Telegram-канале.

Кроме того, в посольстве выразили опасения, что артиллерийские системы могут распространиться и попасть в руки национал-радикалов, террористов и бандформирований, в том числе, за пределами Украины.

Дипломатическое представительство обратило внимание на свидетельства отхода США от международных принципов сдержанности при передаче продукции военного назначения в зоны конфликтов.

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