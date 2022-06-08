Посол Антонов получил письмо с предложением осудить действия президента России
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир Первого канала.
По словам дипломата, после получения такого письма было составлено и направлено письменное обращение в госдепартамент, в котором содержалось требование объяснения сложившейся ситуации.
Кроме того, Антонов сообщил, что российским дипломатическим представителям раздают у входа в посольство в Вашингтоне карточки с номерами телефонов ФБР и предложениями пообщаться со спецслужбами, а в газетах их призывают «предать родину».
«Я подчеркну своё жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», — заявил посол.
Ранее Антонов заявил, что США не планируют закрывать дипломатические представительства России на территории страны.