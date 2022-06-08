Посол Антонов получил письмо с предложением осудить действия президента России

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о том, что получил письмо, в котором ему предложили осудить действия российского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир Первого канала.

По словам дипломата, после получения такого письма было составлено и направлено письменное обращение в госдепартамент, в котором содержалось требование объяснения сложившейся ситуации.

Кроме того, Антонов сообщил, что российским дипломатическим представителям раздают у входа в посольство в Вашингтоне карточки с номерами телефонов ФБР и предложениями пообщаться со спецслужбами, а в газетах их призывают «предать родину».

«Я подчеркну своё жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», — заявил посол.

Ранее Антонов заявил, что США не планируют закрывать дипломатические представительства России на территории страны.