Экс-канцлер ФРГ Меркель объяснила приступы дрожи на публике в 2019 году

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала произошедшие с ней в 2019 году приступы сильной дрожи во время публичных выступлений. По её словам, они были связаны со стрессом.

Меркель отметила две причины, которые повлияли на её самочувствие на официальных встречах и мероприятиях.

«Во-первых, я была без сил после смерти моей матери. Это оказало на меня куда большее влияние, чем я думала. Во-вторых, это было связано с тем, что я пила недостаточно жидкости. И в конечном итоге я постоянно опасалась, что ситуация повторится вновь», — приводит слова экс-канцлера в интервью Phoenix ТАСС.

Приступы дрожи происходили с Меркель на встрече с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, премьер-министром Финляндии Антти Ринне и ряде других мероприятий в 2019 году. Тогда она комментировала своё состояние и сообщала прессе, что чувствует себя хорошо.