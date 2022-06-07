НАТО не планирует давать России гарантии неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии

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Помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Камиль Гран заявил, что НАТО не будет гарантировать России, что в случае присоединения Швеции и Финляндии к альянсу на их территории не будут размещены ядерные вооружения.
НАТО не планирует давать России гарантии неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии
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«В данном контексте я не уверен, что стоит давать какие-то гарантии России насчёт нашей военной стратегии в этом регионе», — передаёт РИА Новости его слова в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

Он при этом подчеркнул, что разговоров на тему размещения такого вида оружия ещё не проводилось. 

18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.

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