Финляндия и Швеция подпишут предусматривающий оказание военной помощи меморандум

Главы Минобороны Финляндии и Швеции заключат меморандум о взаимопонимании по поддержке принимающей страны, который включает в том числе оказание военной помощи. Об этом информировало финское оборонное ведомство.

«Поддержка принимающей страны оказывается и принимается, например, во время всех международных учений в Финляндии и за рубежом, а также в рамках военного кризисного управления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский кризис способствовал ускорению подписания соглашения между двумя странами.

24 мая стало известно, что Финляндия и Североатлантический альянс заключили взаимное техническое соглашение, которое включает положение о поддержке принимающей страны.