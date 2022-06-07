Финляндия и Швеция подпишут предусматривающий оказание военной помощи меморандум

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Главы Минобороны Финляндии и Швеции заключат меморандум о взаимопонимании по поддержке принимающей страны, который включает в том числе оказание военной помощи. Об этом информировало финское оборонное ведомство.
Финляндия и Швеция подпишут предусматривающий оказание военной помощи меморандум
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«Поддержка принимающей страны оказывается и принимается, например, во время всех международных учений в Финляндии и за рубежом, а также в рамках военного кризисного управления», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что украинский кризис способствовал ускорению подписания соглашения между двумя странами.

24 мая стало известно, что Финляндия и Североатлантический альянс заключили взаимное техническое соглашение, которое включает положение о поддержке принимающей страны.

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