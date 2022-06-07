В Кремле заявили, что Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции
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«Нет, эта тема не обсуждалась, каждые учения отслеживаются с большим вниманием, но Турция, собственно она член Североатлантического альянса, мы прекрасно отдаём себе отчёт в этой сфере», — сказал Песков.
В турецкой Конье с 20 по 28 июня на базе командования 3-й главной реактивной базы пройдут учения НАТО Ramstein Dust II — 2022.
Отмечается, что учения планируют провести совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022.